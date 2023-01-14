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На Харківщині є два "прильоти" в об’єкт критичної інфраструктури

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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1389
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На Харківщині є два "прильоти" в об’єкт критичної інфраструктури

Фото: Фото з відкритих джерел

Наразі в регіоні застосовуються аварійні відключення світла.

У Харківській області 14 січня зафіксовані два влучання ворога в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі не уточнюється, чи це ракети, чи дрони.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет в об’єкт критичної інфраструктури в області. Наразі застосовуються аварійні відключення світла", – йдеться в заяві.

На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Зауважимо, що раніше цього ж дня Росія атакувала ракетами Харків. Так, ударів ракетами С-300 зазнала інфраструктура в Індустріальному районі міста.

Після цього більшість районів Харкова були знеструмлені: світло зникло одразу після вибуху.

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Перегляди
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