На Харківщині є два "прильоти" в об’єкт критичної інфраструктури

Наразі в регіоні застосовуються аварійні відключення світла.
У Харківській області 14 січня зафіксовані два влучання ворога в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі не уточнюється, чи це ракети, чи дрони.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет в об’єкт критичної інфраструктури в області. Наразі застосовуються аварійні відключення світла", – йдеться в заяві.
На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.
Зауважимо, що раніше цього ж дня Росія атакувала ракетами Харків. Так, ударів ракетами С-300 зазнала інфраструктура в Індустріальному районі міста.
Після цього більшість районів Харкова були знеструмлені: світло зникло одразу після вибуху.
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