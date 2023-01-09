"Бавовна" у Бєлгородській області: очевидці повідомляють про вибухи

Гучні звуки, згідно з повідомленнями, лунали у Шебекінському міському окрузі.
Ввечері 9 січня у соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про "бавовну" на Бєлгородщині.
Про це повідомляють очевидці інциденту.
Гучні звуки, згідно з повідомленнями, лунали у Шебекінському міському окрузі.
"У Розумному (селище у Бєлгородській області – ред.) чути вибухи – не зрозуміло Шебекіно чи Жовтневий", – пишуть у мережах.
Також повіомляють про важкий гуркіт у населеному пункті Таврове.
Була інформація про зникнення світла у Шебекінському міському окрузі, однак вона поки не підтвердилася.
Наразі офіційних заяв від місцевої влади немає.
"Бавовна" на Бєлгородщині: що відомо
Напередодні в Бєлгородській області РФ сталася пожежа на електропідстанції. Населений пункт Шебекіно повністю знеструмлено.
Також раніше в Бєлгороді була "бавовна". Пошкоджено автівки, у будинках вилетіли шибки. Четверо людей постраждали.
Додамо, що у Бєлгородській області споруджують протитанкові споруди на кордоні з Україною.
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