"Хлопок" в Белгородской области: очевидцы сообщают о взрывах

Громкие звуки, по сообщениям, звучали в Шебекинском городском округе.
Вечером 9 января в социальных сетях стали появляться сообщения о "хлопке" на Белгородщине.
Об этом сообщают очевидцы инцидента.
Громкие звуки, по сообщениям, звучали в Шебекинском городском округе.
"В Умном (поселок в Белгородской области – ред.) слышны взрывы – не понятно Шебекино или Жовтневый", – пишут в сетях.
Также сообщают о тяжелом грохоте в населенном пункте Таврово.
Была информация об исчезновении света в Шебекинском городском округе, однако пока не подтвердилась.
Пока официальных заявлений от местных властей нет.
"Хлопок" на Белгородщине: что известно
Накануне в Белгородской области РФ произошел пожар на электроподстанции. Населённый пункт Шебекино полностью обесточен.
Также ранее в Белгороде был "хлопок". Повреждены автомобили, в домах вылетели стекла. Четверо человек пострадали.
Добавим, что в Белгородской области строят противотанковые сооружения на границе с Украиной.
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