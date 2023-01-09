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"Хлопок" в Белгородской области: очевидцы сообщают о взрывах

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
2521
Время на прочтение
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"Хлопок" в Белгородской области: очевидцы сообщают о взрывах

Фото: ТСН.ua

Громкие звуки, по сообщениям, звучали в Шебекинском городском округе.

Вечером 9 января в социальных сетях стали появляться сообщения о "хлопке" на Белгородщине.

Об этом сообщают очевидцы инцидента.

Громкие звуки, по сообщениям, звучали в Шебекинском городском округе.

"В Умном (поселок в Белгородской области – ред.) слышны взрывы – не понятно Шебекино или Жовтневый", – пишут в сетях.

Также сообщают о тяжелом грохоте в населенном пункте Таврово.

Была информация об исчезновении света в Шебекинском городском округе, однако пока не подтвердилась.

Пока официальных заявлений от местных властей нет.

"Хлопок" на Белгородщине: что известно

Накануне в Белгородской области РФ произошел пожар на электроподстанции. Населённый пункт Шебекино полностью обесточен.

Также ранее в Белгороде был "хлопок". Повреждены автомобили, в домах вылетели стекла. Четверо человек пострадали.

Добавим, что в Белгородской области строят противотанковые сооружения на границе с Украиной.

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Дата публикации
Просмотры
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