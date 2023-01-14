У Кривому Розі чути звуки вибухів

У місті працює ППО. Ворожі ракети ще в небі.
У Кривому Розі пролунали звуки вибухів увечері 14 січня під час оголошеної в області повітряної тривоги.
Про це повідомило "Суспільне".
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в короткій заяві.
Згодом мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про роботу ППО.
"Кривий Ріг – Слава ППО. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Ракети ще в небі – залишайтесь в укриттях", – наголосив міський голова.
Нагадаємо, Росія 14 січня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні: ворог влучив в об’єкти критичної інфраструктури у Києві, На Харківщині, Львівщині та Вінниччині. Були атаковані і житлові будинки. Найбільше постраждало Дніпро, адже там російська ракета влучила в будинок, зруйнувавши цілий його під’їзд. Наразі відомо про п’ять загиблих та 27 постраждалих внаслідок цього теракту.
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