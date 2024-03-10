В небе над Донетчиной погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко

У 33-летнего пилота осталась жена и шестилетний сын.

В небе над Донетчиной во время боевой задачи погиб пилот-истребитель, майор Андрей Ткаченко.

Об этом сообщили на Facebook-странице Самборского Пласта, а также представитель Пласта Юрий Юзич.

В детстве и юношестве Андрей был активным участником "Пласта". На летунском лагере "Чота крылатых" в 2006 году прошел подготовительный курс по парапланеризму и увлекся авиацией.

В 2008 г. стал курсантом Национального Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, обучение в котором успешно завершил в 2012 году.

Военную службу проходил в Ивано-Франковске, в Харькове, затем снова вернулся в Ивано-Франковск. С начала войны в 2014 году выполнял боевые задания во время АТО и ООС.

После полномасштабного вторжения выполнял боевые задания на востоке и юге нашего государства.

33-летний Андрей Ткаченко погиб в небе Донбасса 8 марта 2024 года, выполняя очередное боевое задание. Летчика похоронят в Ивано-Франковске, где он проживал с семьей.

У Андрея остались родители, старший брат, жена и шестилетний сын.

Ранее сообщалось, что на войне погибли два бойца Грузинского легиона.

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