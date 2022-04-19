В Одессе и области меняется время комендантского часа

Начиная со среды, 20 апреля, время комендантского часа уменьшается.
Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области введен комендантский час с 22:00 до 05:00.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Запрещается пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Напомним, в храмах Львова отменили ночные богослужения на Пасху, когда можно будет освятить корзину.
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