В Одессе и области меняется время комендантского часа

В Одессе и области меняется время комендантского часа

Начиная со среды, 20 апреля, время комендантского часа уменьшается.

Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области введен комендантский час с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Запрещается пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Напомним, в храмах Львова отменили ночные богослужения на Пасху, когда можно будет освятить корзину.

Читайте также: