В Одесі та області змінюється час комендантської години

В Одесі та області змінюється час комендантської години

Починаючи від середи, 20 квітня, час комендантської години зменшується.

Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області запроваджено комендантську годину з 22:00 до 05:00.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Забороняється перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Нагадаємо, у храмах Львова скасували нічні богослужіння на Великдень, коли можна буде освятити кошик.

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