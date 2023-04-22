В российском Белгороде раздались звуки взрывов: видео

Местные Telegram-каналы сообщают о работе российской противовоздушной обороны.
Вечером в субботу, 22 апреля, когда оккупанты обстреляли город Харьков, звуки взрывов раздались в соседнем российском городе Белгороде.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По словам очевидцев, было "очень громко".
"По предварительным данным, работает ПВО. О последствиях на земле пока информации нет", — пишут россияне.
Мониторинговые группы сообщают, что по Харькову россияне запустили 7 ракет, одна из которых разорвалась на территории России.
Напомним, в этот же вечер в Харькове и области объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщают о звуках взрывов в городе.
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