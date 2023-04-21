Подоляк объяснил, почему россияне признали удар по Белгороду

Власти Белгорода признали, что целенаправленно сбросили авиабомбу на город, чтобы не деморализовать граждан. Руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона объяснил такие действия россиян.

По его словам, россияне поняли риски и потому признали, что сами бомбили свою территорию.

"Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала — тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где же ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия незащищена", — отметил Подоляк.

Кроме того, он отметил, что после подобных случаев, как в Белгороде, запугивание Кремля и диктатора Владимира Путина выглядят забавно.

"Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что мы можем использовать тактическое ядерное оружие, здесь вопрос не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас то ПВО есть, а у них же нет", — подчеркнул советник. председателя ОП.

Напомним, в Сети опубликовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали, как поздно вечером 20 апреля боевой самолет государства-агрессорки случайно сбросил бомбу на российский город Белгород вблизи границы с Украиной.

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