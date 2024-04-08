Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Запорожье раздался мощный взрыв

В Запорожье раздался мощный взрыв

В Запорожье раздался взрыв / Фото: pixabay.com

Предварительно, Запорожье – под обстрелом баллистики врага.

После объявленной воздушной тревоги в Запорожье раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юго-востока для тех областей, где объявлена воздушная тревога.

Добавим, что взрыв в городе прогремел почти сразу после объявления тревоги.

По состоянию на 12.26 больше информации нет.

Как сообщалось ранее, по данным ПС, тревога объявлена в большинстве областей.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация