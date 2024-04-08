Предварительно, Запорожье – под обстрелом баллистики врага.
После объявленной воздушной тревоги в Запорожье раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юго-востока для тех областей, где объявлена воздушная тревога.
Добавим, что взрыв в городе прогремел почти сразу после объявления тревоги.
По состоянию на 12.26 больше информации нет.
Как сообщалось ранее, по данным ПС, тревога объявлена в большинстве областей.
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