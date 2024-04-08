Після оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав потужний вибух.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з південного сходу для тих областей, де оголошена повітряна тривога.

Додамо, що вибух у місті пролунав майже одразу після оголошення тривоги.

Станом на 12:26 більше інформації немає.

Як повідомляли раніше, за даними ПС, тривога оголошена у більшості областей.

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