Попередньо, Запоріжжя - під обстрілом балістики ворога.
Після оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав потужний вибух.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з південного сходу для тих областей, де оголошена повітряна тривога.
Додамо, що вибух у місті пролунав майже одразу після оголошення тривоги.
Станом на 12:26 більше інформації немає.
Як повідомляли раніше, за даними ПС, тривога оголошена у більшості областей.
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