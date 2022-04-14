Военный эксперт спрогнозировал, когда Украина может полностью одержать победу в войне

Военный эксперт спрогнозировал, когда Украина может полностью одержать победу в войне

По его словам, если Украине дадут оружие в необходимом количестве и более современном, это облегчит процесс разгрома противника.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российская армия может быть полностью разгромлена в Украине в ближайшие несколько месяцев.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью OBOZREVATEL.

Он отметил, что если Запад предоставит Украине необходимое тяжелое вооружение, то это позволит намного быстрее выполнить задачу разгрома противника.

"За несколько месяцев армия РФ в Украине может быть разгромлена полностью. Дело в том, что наличие современных вооружений или достаточного количества вооружений в нашей армии может кардинально изменить ход событий в нашу пользу. Мы и так умудряемся тем вооружением, которое имеем, громить врага. А если нам дадут оружие в необходимом количестве и более современном, мы можем этот процесс облегчить для себя. У нас будут меньшие потери, а в масштабах всей военной кампании это позволит намного быстрее выполнить задачу разгрома противника", — сказал он.

В этом же интервью военный эксперт рассказал, что может приостановить Путина в Украине.

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