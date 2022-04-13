Россия не планирует останавливаться на Украине – Зеленский

Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью".

Россия не планирует останавливаться на Украине и намерена продолжить "расширять свою Российскую империю".

Об этом сегодня, 13 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Россия не планирует останавливаться на Украине. Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", – сказал Зеленский.

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