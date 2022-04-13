Росія не планує зупинятися на Україні - Зеленський

Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою".

Росія не планує зупинятися на Україні і має намір продовжити "розширювати свою Російську імперію".

Про це сьогодні, 13 квітня заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - сказав Зеленський.

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