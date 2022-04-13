Росія не планує зупинятися на Україні - Зеленський

Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою".
Росія не планує зупинятися на Україні і має намір продовжити "розширювати свою Російську імперію".
Про це сьогодні, 13 квітня заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", - сказав Зеленський.
Читайте також:
- Путін і його армія змінюють свою стратегію - Зеленський
- "Тут темна сторона людства показала своє обличчя": президент Литви Науседа побував у розгромленій окупантами Бородянці
- Росіяни готові вбивати людей: Єрмак закликав жителів Донеччини та Луганщини негайно евакуюватись