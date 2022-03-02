Запорожская АЭС в безопасности — Арестович

Оккупантов остановили при входе в город Энергодар.

Российским боевикам объяснили опасность боевых действий у ядерного объекта.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в среду, 2 марта.

"Что касается вопроса, который всех беспокоит — Энергодар, Запорожская АЭС. Противник остановлен при входе в город, руководство и местные вступили в переговоры, объяснили опасность ядерной опасности, если в районе города будут начаты боевые действия. И это сигнал, который должны донести иностранным партнерам", — заявил Арестович.

По его словам, в ближайшее время руководство Украины соответственно отреагирует об опасности ведения боевых действий или просто нахождении российских войск возле ядерных объектов.