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Запорожская АЭС в безопасности — Арестович

Запорожская АЭС в безопасности — Арестович

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Запорожская АЭС в безопасности — Арестович

Фото: npp.zp.ua

Оккупантов остановили при входе в город Энергодар.

Российским боевикам объяснили опасность боевых действий у ядерного объекта.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в среду, 2 марта.

"Что касается вопроса, который всех беспокоит — Энергодар, Запорожская АЭС. Противник остановлен при входе в город, руководство и местные вступили в переговоры, объяснили опасность ядерной опасности, если в районе города будут начаты боевые действия. И это сигнал, который должны донести иностранным партнерам", — заявил Арестович.

По его словам, в ближайшее время руководство Украины соответственно отреагирует об опасности ведения боевых действий или просто нахождении российских войск возле ядерных объектов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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