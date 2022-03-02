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Запорізька АЕС в безпеці - Арестович

Запорізька АЕС в безпеці - Арестович

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Запорізька АЕС в безпеці - Арестович

Фото: npp.zp.ua

Окупантів зупинили при вході в місто Енергодар.

Російським бойовикам пояснили небезпеку бойових дій біля ядерного об’єкту.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу у середу, 2 березня.

"Що стосується питання, яке всіх непокоїть – Енергодар, Запорізька АЕС. Противник зупинений при вході в місто, керівництво і місцеві вступили в перемовини, пояснили небезпеку ядерної небезпеки, якщо в районі міста будуть розпочаті бойові дії. І це сигнал, який ма маємо донести іноземним партнерам", - заявив Арестович.

За його словами, найближчим часом керівництво України відповідно відреагує про небезпеку ведення бойових дій, або просто знаходження російських військ біля ядерних об'єктів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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