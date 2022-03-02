Запорізька АЕС в безпеці - Арестович

Окупантів зупинили при вході в місто Енергодар.

Російським бойовикам пояснили небезпеку бойових дій біля ядерного об’єкту.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу у середу, 2 березня.

"Що стосується питання, яке всіх непокоїть – Енергодар, Запорізька АЕС. Противник зупинений при вході в місто, керівництво і місцеві вступили в перемовини, пояснили небезпеку ядерної небезпеки, якщо в районі міста будуть розпочаті бойові дії. І це сигнал, який ма маємо донести іноземним партнерам", - заявив Арестович.

За його словами, найближчим часом керівництво України відповідно відреагує про небезпеку ведення бойових дій, або просто знаходження російських військ біля ядерних об'єктів.