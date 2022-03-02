Под угрозой британских санкций: Абрамович пытается продать "Челси"

Российский миллиардер ищет покупателей в лондонский клуб.
Один из самых богатых людей России и владелец британского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович выставил лондонский клуб на продажу. Об этом пишет Daily Mail.
Ранее сообщалось, что 55-летний бизнесмен продает недвижимость в Лондон во избежание замораживания активов из-за санкций, наложенных на российских олигархов после вторжения войск Российской Федерации в Украину.
Отмечается, что Абрамович хочет получить от продажи "Челси" около 3 миллиардов фунтов стерлингов. В лондонском клубе убеждены, что лучшим путем является продажа американскому магнату, несмотря на то, что швейцарский миллиардер Хансйорг Висс утверждал, что ему предложили присоединиться к консорциуму из шести-семи инвесторов, желающих приобрести "Челси" у Абрамовича.
По словам Висса, российский олигарх сейчас просит за клуб слишком высокую цену.
"Абрамович пытается продать свои имения в Англии, он также хочет быстро избавиться от "Челси". Я и еще три человека во вторник получили предложение купить "Челси" у Абрамовича. Я подожду четыре-пять дней. Абрамович сейчас просит слишком много. Вы знаете, "Челси" должен ему 2 млрд фунтов. Но у "Челси" нет денег. Сейчас мы не знаем точной цены продажи", - сказал Висс в интервью швейцарской газете Blick.
Ранее сообщалось, что на фоне антироссийских санкций Абрамович передал управление "Челси" благотворительному фонду.
Напомним, состояние богатейших людей России терпит ущерб на фоне массовой распродажи рынка, поскольку западные страны вводят санкции против РФ после ее вторжения в Украину.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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