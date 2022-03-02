Під загрозою британських санкцій: Абрамович намагається продати "Челсі"

Російський мільярдер шукає покупців на лондонський клуб.

Один з найбагатших людей Росії та власник британського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович виставив лондонський клуб на продаж. Про це пише Daily Mail.

Раніше повідомлялося, що 55-річний бізнесмен продає нерухомість у Лондоні, аби уникнути замороження активів через санкції, накладені на російських олігархів після вторгнення військ Російської Федерації до України.

Зазначається, що Абрамович хоче отримати від продажу "Челсі" близько 3 мільярдів фунтів стерлінгів. У лондонському клубі переконані, що найкращим шляхом є продаж американському магнату, незважаючи на те, що швейцарський мільярдер Хансйорг Вісс стверджував, що йому запропонували приєднатися до консорціуму із шести-семи інвесторів, які бажають придбати "Челсі" в Абрамовича.

За словами Вісса, російський олігарх наразі просить за клуб надто високу ціну.

"Абрамович намагається продати свої маєтки в Англії, він також хоче швидко позбутися "Челсі". Я і ще троє людей у вівторок отримали пропозицію купити "Челсі" у Абрамовича. Я почекаю чотири-п'ять днів. Абрамович зараз просить занадто багато. Ви знаєте, "Челсі" винен йому 2 млрд фунтів. Але у "Челсі" немає грошей. Зараз ми не знаємо точної ціни продажу", - сказав Вісс в інтерв'ю швейцарській газеті Blick.

Раніше повідомлялося, що на тлі антиросійських санкцій Абрамович передав управління "Челсі" благодійному фонду.

Нагадаємо, статки найбагатших людей Росії зазнають шкоди на тлі масового розпродажу ринку, оскільки західні країни запроваджують санкції проти РФ після її вторгнення до України.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: