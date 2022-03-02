Арестович розповів, у яких областях триває полювання за колонами противника

Арестович розповів, у яких областях триває полювання за колонами противника

У Чернігівській та Сумській областях просування ворога зупинено військами України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Чернігівській та Сумській областях українським захисникам вдалося зупинити просування окупаційних військ. Українська сторона, за його словами, розпочала справжнє полювання за колонами противника.

Про це він сказав під час брифінгу.

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"Чернігівський та Сумський напрямки зупинено просування ворога. Вони там майже не рухаються їх добивають наші партизани і військові, розпочавши справжнє полювання за колонами противника. Що і треба робити і до чого всіх закликаю", - сказав він.