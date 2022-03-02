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Арестович розповів, у яких областях триває полювання за колонами противника

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Арестович розповів, у яких областях триває полювання за колонами противника

Ілюстрація / Міністерство оборони України

У Чернігівській та Сумській областях просування ворога зупинено військами України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Чернігівській та Сумській областях українським захисникам вдалося зупинити просування окупаційних військ. Українська сторона, за його словами,  розпочала справжнє полювання за колонами противника.

Про це він сказав під час брифінгу.

"Чернігівський та Сумський напрямки зупинено просування ворога. Вони там майже не рухаються їх добивають наші партизани і військові, розпочавши справжнє полювання за колонами противника. Що і треба робити і до чого всіх закликаю", - сказав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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