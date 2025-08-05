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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Эти машины не стоит покупать с рук: обнародован антирейтинг подержанных авто

Поломки двигателя, аккумулятора и тормозов: что не так с наименее надежными б/у авто.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Автомобиль

Автомобиль / © Pixabay

Страховщики группы MotorEasy вместе с изданием WhatCar провели масштабный опрос среди 30 тысяч автовладельцев и определили, какие автомобили с пробегом чаще всего создают проблемы своим владельцам.

Об этом пишет Wheel news.

Лидером антирейтинга стал Nissan Juke, который выпускается с 2019 года. По шкале надежности модель получила всего 50%, а в 31% случаев фиксировались серьезные поломки. ₤1500 (почти $2000).

Второе место занял MG 4, выпускаемый с 2022 года. Надежность — 63,8%, а жалобы чаще всего касались электроники, мультимедиа, батареи и даже кузова.

Замыкает тройку Vauxhall Mokka Electric с показателем 65,6%. В более чем половине случаев ремонт длился более недели.

В десятку наименее надежных также вошли:

  • Kia Sportage (дизель, 2016–2021)

  • Mazda CX-60 (с 2022)

  • MG ZS Electric (с 2019)

  • Volkswagen Golf (дизель, с 2020)

  • Vauxhall Corsa Electric (с 2019)

  • Range Rover Evoque (2011–2019)

  • Seat Leon (с 2020)

Специалисты отмечают, что даже популярные модели могут быть рискованными для покупки на вторичном рынке. Особенно если речь идет о современных электрических или дизельных авто, которые часто требуют дорогостоящего и длительного ремонта.

Напомним, потерять колесо на ходу — не просто опасно, а смертельно рискованно, особенно если авто двигается на высокой скорости. В таком случае машина может мгновенно потерять управляемость и вызвать ДТП. В то же время, как отмечают эксперты, внезапно такие ситуации случаются редко — автомобиль предупреждает о проблеме заранее.

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