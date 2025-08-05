Эти машины не стоит покупать с рук: обнародован антирейтинг подержанных авто

Автомобиль / © Pixabay

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Страховщики группы MotorEasy вместе с изданием WhatCar провели масштабный опрос среди 30 тысяч автовладельцев и определили, какие автомобили с пробегом чаще всего создают проблемы своим владельцам.

Об этом пишет Wheel news.

Лидером антирейтинга стал Nissan Juke, который выпускается с 2019 года. По шкале надежности модель получила всего 50%, а в 31% случаев фиксировались серьезные поломки. ₤1500 (почти $2000).

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Второе место занял MG 4, выпускаемый с 2022 года. Надежность — 63,8%, а жалобы чаще всего касались электроники, мультимедиа, батареи и даже кузова.

Замыкает тройку Vauxhall Mokka Electric с показателем 65,6%. В более чем половине случаев ремонт длился более недели.

В десятку наименее надежных также вошли:

Kia Sportage (дизель, 2016–2021)

Mazda CX-60 (с 2022)

MG ZS Electric (с 2019)

Volkswagen Golf (дизель, с 2020)

Vauxhall Corsa Electric (с 2019)

Range Rover Evoque (2011–2019)

Seat Leon (с 2020)

Специалисты отмечают, что даже популярные модели могут быть рискованными для покупки на вторичном рынке. Особенно если речь идет о современных электрических или дизельных авто, которые часто требуют дорогостоящего и длительного ремонта.

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Напомним, потерять колесо на ходу — не просто опасно, а смертельно рискованно, особенно если авто двигается на высокой скорости. В таком случае машина может мгновенно потерять управляемость и вызвать ДТП. В то же время, как отмечают эксперты, внезапно такие ситуации случаются редко — автомобиль предупреждает о проблеме заранее.