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Самые надежные подержанные автомобили с безлимитным пробегом: обнародован список
Эксперты FinanceBuzz составили список самых надежных подержанных автомобилей, которые будут служить много лет.
При покупке подержанного автомобиля водители всегда обращают внимание, прежде всего, на пробег. Но многие автомобили рассчитаны на езду более 300 тысяч километров за надлежащее обслуживание, обеспечивая надежное и доступное транспортное средство, которое может служить годами.
Список вечных автомобилей составили эксперты FinanceBuzz.
ТОП-13 лучших подержанных авто
Toyota Camry (2007-2017)
Honda Accord (2008-2017)
Toyota Prius (2010-2015)
Subaru Outback (2013-2019)
Lexus RX 350 (2007-2015)
Ford F-150 (2011-2014)
Honda CR-V (2012-2016)
Toyota Tacoma (2005-2015)
Honda Fit (2002)
Chevrolet Silverado 1500 (2007-2013)
Toyota Avalon (2005-2012)
Volvo XC90 (2005-2014)
Mazda3 (2010-2013)
Отдельные модели
Toyota Camry была бестселлером на протяжении десятилетий во многих странах мира, и не без основания. Авто недорогое в обслуживании, имеет доступные запчасти и не имеет серьезных проблем. Оно может похвастаться превосходной топливной экономичностью: четырехцилиндровые модели тратят 9 л на 100 км в городе и до 6,72 л на трассе. Многие модели 2007-2017 годов легко превышают отметку в 320 000 км при базовом техническом обслуживании.
Honda Accord известен как надежный автомобиль, практичный и приятный в управлении. Два самых популярных варианта двигателя для этой модели включают 2,4-литровый 4-цилиндровый (K24), который предлагает превосходную экономию топлива, и 3,5-литровый V6 (J35), который является мощным и плавным, но, как правило, требует замены ремня ГРМ примерно каждые 160 000 км.
Полноприводный Subaru Outback все равно хорошо себя чувствует как на горных дорогах, так и в путешествиях по пересеченной местности. При надлежащем уходе и обслуживании пробег может достигнуть до 480 000 км.
Удивительно надежный автомобиль Volvo XC90 при условии регулярного обслуживания часто проезжает более 360 000 км. Полный привод, функции безопасности и прочная конструкция XC90 делают его отличным кроссовером на долгие годы.
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