Самые надежные подержанные автомобили с безлимитным пробегом: обнародован список

Toyota Camry

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При покупке подержанного автомобиля водители всегда обращают внимание, прежде всего, на пробег. Но многие автомобили рассчитаны на езду более 300 тысяч километров за надлежащее обслуживание, обеспечивая надежное и доступное транспортное средство, которое может служить годами.

Список вечных автомобилей составили эксперты FinanceBuzz.

ТОП-13 лучших подержанных авто

Toyota Camry (2007-2017)

Honda Accord (2008-2017)

Toyota Prius (2010-2015)

Subaru Outback (2013-2019)

Lexus RX 350 (2007-2015)

Ford F-150 (2011-2014)

Honda CR-V (2012-2016)

Toyota Tacoma (2005-2015)

Honda Fit (2002)

Chevrolet Silverado 1500 (2007-2013)

Toyota Avalon (2005-2012)

Volvo XC90 (2005-2014)

Mazda3 (2010-2013)

Отдельные модели

Toyota Camry была бестселлером на протяжении десятилетий во многих странах мира, и не без основания. Авто недорогое в обслуживании, имеет доступные запчасти и не имеет серьезных проблем. Оно может похвастаться превосходной топливной экономичностью: четырехцилиндровые модели тратят 9 л на 100 км в городе и до 6,72 л на трассе. Многие модели 2007-2017 годов легко превышают отметку в 320 000 км при базовом техническом обслуживании.

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Honda Accord известен как надежный автомобиль, практичный и приятный в управлении. Два самых популярных варианта двигателя для этой модели включают 2,4-литровый 4-цилиндровый (K24), который предлагает превосходную экономию топлива, и 3,5-литровый V6 (J35), который является мощным и плавным, но, как правило, требует замены ремня ГРМ примерно каждые 160 000 км.

Полноприводный Subaru Outback все равно хорошо себя чувствует как на горных дорогах, так и в путешествиях по пересеченной местности. При надлежащем уходе и обслуживании пробег может достигнуть до 480 000 км.

Удивительно надежный автомобиль Volvo XC90 при условии регулярного обслуживания часто проезжает более 360 000 км. Полный привод, функции безопасности и прочная конструкция XC90 делают его отличным кроссовером на долгие годы.

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