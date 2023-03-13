Беларусь готовится к войне — эксперт оценил угрозы с севера (видео)

Россия по состоянию на данный момент не способна накопить достаточное количество ресурсов для широкомасштабного наступления с территории Беларуси. Информационными упреками о, например, возможных провокациях на границе с Беларусью, россияне поддерживают "градус" напряжения.

Об этом рассказал во время эксклюзивного интервью ТСН.ua военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, масштабная провокация на границе с Беларусью, которую готовили россияне и рассекретило ГУР, не состоялась именно благодаря тому, что наша разведка получила соответствующую информацию и предотвратила ее реализацию.

"Заявления о возможных провокациях так же являются одним из элементов гибридной войны, где работают на предупреждение, что очень хорошо. Наши соответствующие структуры узнали о возможности проведения такой провокации и благодаря этому она не состоялась. Генерал Наев действительно сказал, что проводится ротация и мы видим, что противник перемещает свои подразделения на восточный фронт или на юго-восток, которые закончили подготовку на полигонах в Беларуси, а их заменяют другие подразделения РФ, прибывающие на обучение в Беларусь, это для нас так же хорошо, потому что мы видим, что Россия физически не способна на сегодняшний день накопить достаточное количество ресурсов для того, чтобы угрожать какими-то действительно широкомасштабными действиями с территории Беларуси", — сказал эксперт.

По его словам, подобными сообщениями враг поддерживает "определенный градус напряженности для того, чтобы удерживать наши войска вдоль границы, не давая возможность быть перемещенными в зоны более активных боевых действий или быть вовлеченными в какие-то более масштабные действия украинских сил обороны". Кроме того, это еще и поддерживает "определенный градус" среди россиян, провоцируя таким образом продолжение войны против Украины.

"Таким образом, Беларусь как оккупированная территория имеет вид удачного полигона для апробации определенных шагов. Ситуация с манекеном Валерой и плакатами — это так же тактический уровень противодействия уже на местах", — добавил Грабский.

Также он выразил убеждение, что наступления из Беларуси не будет, потому что, по его словам, у армии Лукашенко нет опыта ведения боевых действий, у них нет соответствующих ресурсов и потенциала.

"Беларусь на сегодняшний день провела такой комплекс мероприятий, предшествующих последнему и наиболее важному шагу — объявлению мобилизации. Они провели серии учений, тестирование техники и своей системы отмобилизации. Сейчас они подошли к тому пределу, когда нужно только отдать команду на проведение мероприятий, касающихся мобилизации Но есть нюанс, который заключается в количестве российских войск , находящихся на территории Беларуси, а о том, что белорусские подразделения самостоятельно не могут даже в отмобилизованном состоянии вести боевые действия, потому что у них нет ресурсов, чтобы осуществить такое наступление и того боевого. потенциала, также они никогда не вели вообще никакие боевые действия. Белорусская армия не имеет опыта ведения боевых действий абсолютно. Они даже не участвовали ни в одной миротворческой операции, чтобы понимать, как пахнет прах в ситуации реальной войны", — пояснил Грабский.

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Важнейшим компонентом и триггером угрозы Украине, по его словам, может быть перемещение туда достаточного количества российских подразделений.

"Этого мы как раз не наблюдаем. Благодаря мужественной борьбе наших подразделений на Восточном фронте, Россия просто физически не может сосредоточить достаточное количество войск для того, чтобы создать угрозу на белорусском направлении. Кроме того, надо отдавать себе отчет в следующем: в отличие от российского общества белорусское не так позитивно воспринимает идею войны против Украины, как того хотели россияне", — высказался он.

В то же время, в случае объявления мобилизации он не исключает беспорядков – "и тогда и лукашенковского режима, и его хозяевам из Кремля нужно будет подавлять какие-то восстания и уже не безоружных людей, а вооруженных".

"И они этого панически боятся. Поэтому на сегодняшний день нужно это разделить на два компонента: так, Беларусь провела фактически все мероприятия, предшествующие мобилизации и привела себя в максимальную готовность для того, чтобы быть задействованной в войне, но на сегодняшний день такой угрозы нет, потому что не присутствует достаточное количество российских войск на территории сопредельной страны", — добавил эксперт.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уверяет, что по состоянию на сегодняшний день угроза наземных действий врага с северного направления низкая. Ситуация – контролируемая.

Недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за атаки беспилотника на военный аэродром "Мачулищи". Лукашенко обвинил Зеленского в якобы нарушении договоренности о ненападении и заявил, что "вызов брошен".

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 13 марта заверил, что пограничная служба сейчас не фиксирует перемещение личного состава или военной техники РФ у границы. Впрочем, спикер ГПСУ подчеркнул, что врага нельзя недооценивать и нужно быть готовыми к развитию любой ситуации.

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