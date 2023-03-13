Білорусь готується до війни — експерт оцінив загрози з півночі (відео)

Білоруси на відміну від росіян не так позитивно сприймають ідею війни проти України, каже експерт.

Росія станом на зараз не спроможна накопичити достатню кількість ресурсі для широкомасштабного наступу з території Білорусі. Інформаційними закидами про, наприклад, можливі провокації на кордоні з Білоруссю, росіяни підтримують "градус" напруги.

Про це розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, масштабна провокація на кордоні з Білоруссю, яку готували росіяни і котру розсекретило ГУР, не відбулася саме завдяки тому, що наша розвідка отримала відповідну інформацію і запобігла її реалізації.

"Заяви про можливі провокації так само є одним з елементів гібридної війни, де працюють на упередження, що є дуже добре. Наші відповідні структури дізналися про можливість проведення такої провокації і завдяки цьому вона не відбулася. Генерал Наєв дійсно сказав, що проводиться ротація і ми бачимо, що противник переміщує свої підрозділи на східний фронт або на південний схід, які закінчили підготовку на полігонах в Білорусі. А їх замінюють інші підрозділи РФ, які прибувають на навчання в Білорусь. Це для нас так само добре, тому що ми бачимо, що Росія фізично не спроможна на сьогодні накопичити достатню кількість ресурсів для того, щоб загрожувати якимись дійсно широкомасштабними діями з території Білорусі", - сказав експерт.

За його словами, подібними повідомленнями ворог підтримує "певний градус напруженості для того, щоб утримувати наші війська вздовж кордону, не даючи можливість бути переміщеними у зони більш активних бойових дій або бути залученими для якихось більш масштабних дій українських сил оборони". Крім того, це ще й підтримує "певний градус" серед росіян, провокуючи таким чином продовження війни проти України.

"Таким чином Білорусь як окупована територія має вигляд вдалого полігону для апробація певних кроків. Ситуація з манекеном Валерою та плакатами — це так само тактичний рівень протидії вже на місцях", - додав Грабський.

Також він висловив переконання, що наступу з Білорусі не буде, бо, з його слів, армія Лукашенка не має досвіду ведення бойових дій, у них немає відповідних ресурсів і потенціалу.

"Білорусь на сьогодні провела такий комплекс заходів, які передують останньому і найбільш важливому кроку — оголошенню мобілізації. Вони провели серії навчань, тестування техніки і своєї системи відмобілізування. Зараз вони підійшли до тієї межі, коли потрібно тільки віддати команду на проведення заходів, що стосуються мобілізації. Але є нюанс, який полягає у кількість російських військ, які є на території Білорусі. Йдеться про те, що білоруські підрозділи самостійно неспроможні навіть у відмобілізованому стані вести бойові дії, тому що вони не мають ресурсів, щоб здійснити такий наступ і того бойового потенціалу, також вони ніколи не вели взагалі ніякі бойові дії. Білоруська армія не має досвіду ведення бойових дій абсолютно. Вони навіть не брали участі в жодній миротворчій операції, аби розуміти, як пахне порох у ситуації реальної війни", - пояснив Грабський.

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Найважливішим компонентом і тригером загрози для України, за його словами, може бути переміщення туди достатньої кількості російських підрозділів.

"Цього якраз ми не спостерігаємо. Завдяки мужній боротьбі наших підрозділів на Східному фронті, Росія просто фізично неспроможна зосередити достатню кількість військ для того, щоб створити загрозу на білоруському напрямку. Крім того, треба усвідомлювати наступне: на відміну від російського суспільства білоруське не так позитивно сприймає ідею війни проти України, як того хотіли росіяни", - висловився він.

Водночас, у разі оголошення мобілізації він не виключає заворушень - "і тоді і лукашенківського режиму, і його господарям з Кремля треба буде придушувати якісь повстання і вже не беззбройних людей, а озброєних".

"І вони цього панічно бояться. Тому на сьогодні треба це розділити на дві компоненти: так, Білорусь провела фактично всі заходи, які передують мобілізації і привела себе в максимальну готовність для того, щоб бути задіяною у війні, але на сьогодні такої загрози немає, тому що не присутня достатня кількість російських військ на території суміжної країни", - додав експерт.

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