Лимоны в Украине: выращивание, цена и блюда

Диетология советует не злоупотреблять лимонами людям с гастритами и язвами желудка.

Богатые витаминами и укрепляют иммунную систему: только в прошлом году украинцы съели 53 тысяч тонн лимонов. Речь идет о продаваемых в магазинах и на базарах — импортированных из Турции, Египта и Испании. Однако многие селекционеры лимоны уже давно не покупают, а выращивают в теплицах и даже на подоконниках, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 22 января.

Лимоны: выращивание

Заходишь в теплицу, а попадаешь в настоящий лимонный сад. Некоторые растения здесь доходят до потолка. Лимоны Владимир Болотин из Луцка выращивает больше десяти лет. Имеет шесть сортов. Самый ароматный – еврика. Достаточно только потереть его листву. Листья можно засушивать и добавлять в чай. Сорта лимонов отличаются друг от друга вкусом. А еще – ароматом, толщиной кожицы и размером.

Выращивать эти цитрусовые, рассказывает Владимир, несложно. Следует только соблюдать определенные правила. В частности, подрезать ветки и не заливать деревья. Сначала саженцы цитрусовых мужчина покупал в интернете. Теперь – размножает растения сам. Продает селекционер только саженцы. Их стоимость зависит от размера растения. А вот плодами не торгует. Их ежедневно смакует с семьей и дарит друзьям.

Лимоны: цена

На базаре все лимоны из Турции, и в одну цену – 45 гривен за килограмм. Продавцы уверяют – в последнее время стоимость плодов не растет, а спрос с начала пандемии стабилен. Сортов лимонов множество, но продавцы на базаре говорят о двух. Берут лимоны обычно поштучно.

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И у продавцов, и у покупателей по лимонам ложные представления – утверждает диетология Ольга Гордиенко. Прежде всего в этих цитрусовых полезна не мякоть, а кожура. Там содержатся витамины, которые укрепляют иммунитет и помогают в кроветворении.

Кроме того, кожица лимона очень ценна эфирными маслами. И эти эфирные масла оказывают также противбактериальное действие и возбуждают нервную систему.

Но диетология советует не злоупотреблять лимонами людям с гастритами и язвами желудка. А еще упорно рекомендует не добавлять в горячий чай. Ибо так исчезает вся польза плодов.

Лимоны: блюда

Столичный шеф-повар Александр Фисунов будет готовить из лимона заправку в лангустины. На вкус они слаще обычных креветок. Килограмм стоит от трехсот гривен. Но для холодной закуски понадобится всего несколько штук. Сырое мясо лангустинов Александр перемазывает оливковым маслом. Отдельно – измельчает перец чили, чеснок и мяту. К группе – еще и несколько разных соусов. Сверху – кусочки ферментированного в соли и вакууме лимона. Себестоимость порции такой закуски – 50-60 гривен.

На десерт Александр предлагает приготовить лимонный тарт. Сначала замешивает тесто – как на песочное печенье и раскатывает его и формирует из теста корзинок. Пока она выпекается – берется за крем. Им наполняет готовую формочку, украшая меренгой. В конце концов немного прижигает ее огнем. Десерт готов.

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