Лимони в Україні: вирощування, ціна та страви

Дієтологиня радить не зловживати лимонами людям із гастритами і виразками шлунку.

Багаті вітамінами та зміцнюють імунну систему: лише торік українці з'їли 53 тисячі тонн лимонів. Ідеться про ті, що продаються в магазинах та на базарах - імпортовані з Туреччини, Єгипту та Іспанії. Однак, багато селекціонерів лимони вже давно не купують, а вирощують у теплицях та навіть на підвіконнях, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 22 січня.

Лимони: вирощування

Заходиш у теплицю, а потрапляєш – у справжній лимонний сад. Деякі рослини тут сягають стелі. Лимони Володимир Болотін із Луцька вирощує понад десять років. Має шість сортів. Найароматніший – еврика. Достатньо лише потерти його листя. Листя можна засушувати і додавати в чай. Сорти лимонів відрізняються один від одного смаком. А ще - ароматом, товщиною шкірки і розміром.

Вирощувати ці цитрусові, розповідає пан Володимир, не складно. Варто лише дотримуватися певних правил. Зокрема, підрізати гілки та не заливати деревця. Спочатку саджанці цитрусових чоловік купував в інтернеті. Тепер - розмножує рослини сам. Продає селекціонер лише саджанці. Їхня ціна залежить від розміру рослини. А от плодами не торгує. Їх щодня смакує з родиною та – дарує друзям.

Лимони: ціна

На базарі усі лимони з Туреччини, і в одну ціну - 45 гривень за кілограм.Продавці запевняють – останнім часом вартість плодів не росте, а попит від початку пандемії стабільний. Сортів лимонів безліч, але продавці на базарі говорять про два. Беруть лимони зазвичай поштучно.

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І в продавців, і в покупців щодо лимонів хибні уявлення – твердить дієтологиня Ольга Гордієнко. Передусім у цих цитрусових корисна не м'якуш, а шкірка. Саме там містяться вітаміни, що зміцнюють імунітет і допомагають у кровотворенні.

Крім того, шкірка лимону дуже цінна ефірними оліями. І ці ефірні олії мають також проти бактеріальну дію і збуджують нервову систему.

Але дієтологиня радить не зловживати лимонами людям із гастритами і виразками шлунку. А ще наполегливо рекомендує не додавати у гарячий чай. Бо так зникає уся користь плодів.

Лимони: страви

Столичний шеф-кухар Олександр Фісунов готуватиме з лимона заправку до лангустинів. На смак вони солодші, ніж звичайні креветки. Кілограм коштує від трьохсот гривень. Але для холодної закуски знадобиться лише кілька штук. Сире м'ясо лангустинів Олександр перемащує оливковою олією. Окремо - подрібнює перець чилі, часник і м'яту. До гурту - ще й кілька різних соусів. Зверху - шматочки ферментованого в солі та вакуумі лимона. Собівартість порції такої закуски - 50-60 гривень.

На десерт Олександр пропонує приготувати лимонний тарт. Спочатку замішує тісто - як на пісочне печиво та розкачує його І формує з тіста кошичок. Поки вона випікається - береться за крем. Ним наповнює готову формочку, прикрашаючи меренгою. Зрештою, трохи припікає її вогнем. Десерт готовий.

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