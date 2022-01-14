Лимонно-сирний кекс

Зима – пора цитрусових, тому зимова випічка особливо пахне лимоном та апельсином.
Навіть за наявності всього 1 лимона можна приготувати неймовірно смачний і ароматний кекс, до того ж піде все: і цедра, і сік, і м'якоть. Більш того, за запропонованим рецептом навіть немає необхідності лимон очищати від цедри та видавлювати з нього сік.
Ніжний повітряний кекс із лимонним ароматом та легкою кислинкою стане чудовим доповненням до філіжанки кави. Крім того, це чудова можливість згодувати вибагливій дитині порцію корисного у всіх відношеннях сиру.
Інгредієнти:
- 350 г сиру
- 2 склянки борошна
- 1 склянка цукру
- 4 яйця
- 1 лимон
- 1 столова ложка вершкового масла
- 1,5 чайної ложки соди
Приготування
3/4 склянки цукру розтерти з вершковим маслом до стану розсипчастої маси, додати сир і продовжувати розтирати до досягнення однорідності.
Лимон, не очищаючи, нарізати невеликими шматочками і, видаливши кісточки, пюрувати у подрібнювачі.
Сирну масу з'єднати з лимонним пюре і добре вимішати.
Яйця злегка збити з цукром, що залишився, ввести в лимонно-сирну масу і перемішати.
Потім додати соду, ще раз перемішати і дочекатися, поки закінчиться реакція, після чого поступово всипати просіяне борошно і акуратно вимішати.
Приготовлену суміш викласти у форму та випікати близько 30 хвилин за 200°С.
На замітку
Готовий кекс можна притрусити цукровою пудрою, залити розтопленим шоколадом, карамеллю або глазур'ю.
Із запропонованого набору продуктів можна спекти 1 великий кекс або 24 маленькі.
Форми наповнюйте тестом на 3/4, тому що під час випікання кекси піднімаються.
Замішування виконуйте у посуді, тому що під час взаємодії соди з лимоном відбувається реакція і сирна маса дуже збільшується в обсязі.
У готове тісто можна додати шоколадні краплі, подрібнені горіхи, родзинки або курагу.
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