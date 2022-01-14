Лимонно-сирний кекс

Зима – пора цитрусових, тому зимова випічка особливо пахне лимоном та апельсином.

Навіть за наявності всього 1 лимона можна приготувати неймовірно смачний і ароматний кекс, до того ж піде все: і цедра, і сік, і м'якоть. Більш того, за запропонованим рецептом навіть немає необхідності лимон очищати від цедри та видавлювати з нього сік.

Ніжний повітряний кекс із лимонним ароматом та легкою кислинкою стане чудовим доповненням до філіжанки кави. Крім того, це чудова можливість згодувати вибагливій дитині порцію корисного у всіх відношеннях сиру.

Інгредієнти:

350 г сиру

2 склянки борошна

1 склянка цукру

4 яйця

1 лимон

1 столова ложка вершкового масла

1,5 чайної ложки соди

Приготування

3/4 склянки цукру розтерти з вершковим маслом до стану розсипчастої маси, додати сир і продовжувати розтирати до досягнення однорідності.

Лимон, не очищаючи, нарізати невеликими шматочками і, видаливши кісточки, пюрувати у подрібнювачі.

Сирну масу з'єднати з лимонним пюре і добре вимішати.

Яйця злегка збити з цукром, що залишився, ввести в лимонно-сирну масу і перемішати.

Потім додати соду, ще раз перемішати і дочекатися, поки закінчиться реакція, після чого поступово всипати просіяне борошно і акуратно вимішати.

Приготовлену суміш викласти у форму та випікати близько 30 хвилин за 200°С.

На замітку

Готовий кекс можна притрусити цукровою пудрою, залити розтопленим шоколадом, карамеллю або глазур'ю.

Із запропонованого набору продуктів можна спекти 1 великий кекс або 24 маленькі.

Форми наповнюйте тестом на 3/4, тому що під час випікання кекси піднімаються.

Замішування виконуйте у посуді, тому що під час взаємодії соди з лимоном відбувається реакція і сирна маса дуже збільшується в обсязі.

У готове тісто можна додати шоколадні краплі, подрібнені горіхи, родзинки або курагу.

Читайте також: