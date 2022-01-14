Лимонно-творожный кекс

Зима – пора цитрусовых, поэтому зимняя выпечка особенно пахнет лимоном и апельсином.

Даже при наличии всего 1 лимона можно приготовить невероятно вкусный и ароматный кекс, причем в ход пойдет все: и цедра, и сок, и мякоть. Мало того, в предлагаемом рецепте даже нет необходимости лимон очищать от цедры и выдавливать из него сок.

Нежный воздушный кекс с лимонным ароматом и легкой кислинкой станет прекрасным дополнением к чашечке кофе. Кроме того, это прекрасная возможность скормить привередливому ребенку порцию полезного во всех отношениях творога.

Ингредиенты:

350 г творога

2 стакана муки

1 стакан сахара

4 яйца

1 лимон

1 столовая ложка сливочного масла

1,5 чайной ложки соды

Приготовление

3/4 стакана сахара растереть со сливочным маслом до состояния рассыпчатой массы, добавить творог и продолжать растирать до достижения однородности.

Лимон, не очищая, нарезать небольшими кусочками и, удалив косточки, пюрировать в измельчителе.

Творожную массу соединить с лимонным пюре и хорошо вымешать.

Яйца слегка взбить с оставшимся сахаром, ввести в лимонно-творожную массу и перемешать.

Затем добавить соду, еще раз перемешать и дождаться, пока закончится реакция, после чего постепенно всыпать просеянную муку и аккуратно вымешать.

Приготовленную смесь выложить в форму и выпекать около 30 минут при 200°С.

На заметку

Готовый кекс можно притрусить сахарной пудрой, залить растопленным шоколадом, карамелью или глазурью.

Из предложенного набора продуктов можно испечь 1 большой кекс или 24 маленьких.

Формы наполняйте тестом на 3/4, потому что при выпечке кексы подымаются.

Замес проводите во вместительной посуде, потому что во время взаимодействия соды с лимоном происходит реакция и творожная масса очень увеличивается в объеме.

В готовое тесто можно добавить шоколадные капли, измельченные орехи, изюм или курагу.

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