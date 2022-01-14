Лимонно-творожный кекс

Зима – пора цитрусовых, поэтому зимняя выпечка особенно пахнет лимоном и апельсином.
Даже при наличии всего 1 лимона можно приготовить невероятно вкусный и ароматный кекс, причем в ход пойдет все: и цедра, и сок, и мякоть. Мало того, в предлагаемом рецепте даже нет необходимости лимон очищать от цедры и выдавливать из него сок.
Нежный воздушный кекс с лимонным ароматом и легкой кислинкой станет прекрасным дополнением к чашечке кофе. Кроме того, это прекрасная возможность скормить привередливому ребенку порцию полезного во всех отношениях творога.
Ингредиенты:
- 350 г творога
- 2 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 4 яйца
- 1 лимон
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 1,5 чайной ложки соды
Приготовление
3/4 стакана сахара растереть со сливочным маслом до состояния рассыпчатой массы, добавить творог и продолжать растирать до достижения однородности.
Лимон, не очищая, нарезать небольшими кусочками и, удалив косточки, пюрировать в измельчителе.
Творожную массу соединить с лимонным пюре и хорошо вымешать.
Яйца слегка взбить с оставшимся сахаром, ввести в лимонно-творожную массу и перемешать.
Затем добавить соду, еще раз перемешать и дождаться, пока закончится реакция, после чего постепенно всыпать просеянную муку и аккуратно вымешать.
Приготовленную смесь выложить в форму и выпекать около 30 минут при 200°С.
На заметку
Готовый кекс можно притрусить сахарной пудрой, залить растопленным шоколадом, карамелью или глазурью.
Из предложенного набора продуктов можно испечь 1 большой кекс или 24 маленьких.
Формы наполняйте тестом на 3/4, потому что при выпечке кексы подымаются.
Замес проводите во вместительной посуде, потому что во время взаимодействия соды с лимоном происходит реакция и творожная масса очень увеличивается в объеме.
В готовое тесто можно добавить шоколадные капли, измельченные орехи, изюм или курагу.
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