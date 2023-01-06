Сгорели мышцы вплоть до кисты: в Днепре бойцу чудом спасли ногу

Только успел увидеть новорожденного сына, как через несколько дней едва не потерял жизнь на фронте. В Днепре медики спасли бойца, тяжело пострадавшего из-за взрыва. Медики говорят, поражения и ожоги нуждались в ампутации ноги, и невероятными усилиями конечность удалось сохранить. Так что Назар теперь ждет, когда удастся пройтись с сыном родным городом, говорится в ТСН.

25-летнего Назара в угрожающем состоянии доставили из Донетчины в Днепр еще осенью — нога, рука, спина и лицо в глубоких ожогах, голень разбила.

Веру в лучшее лелеял ежесекундно, признается Назар из Хмельнитчины. Он был на передовой, когда в сентябре родился сынишка. Успел увидеть первенца в роддоме и сразу вернулся на Бахмутское направление, а уже через несколько дней взрыв едва не оборвал его жизнь. “Был взрыв. Я еще хотел встать, пройти, пробежаться, не получилось немного. До конца не понимал, что все так было плачевно”, – признается боец.

Поражения ужасающие, признают медики. По нормам ногу должны были ампутировать, но врачи решили побороться, вопреки всем показателям. “Это ожог, которого нет в классификации. Это когда сгорела кожа, подкожная клетчатка, даже были обожжены мышцы. Открылись кости. И на этом фоне у него очень сложный перелом голени”, – объясняют медики.

Почти два десятка сложных операций, за ногу Назара сражались ортопеды-травматологи, пластические хирурги и комбустиологи. В ожоговом центре Днепра говорят, применили все методики, чтобы спасти бойцу конечность. И четыре месяца отчаянной борьбы дали результат. "Конечность, которая в пособиях написана — стопроцентная ампутация, она есть! Он ней двигает”, — констатируют врачи.

Спасенная нога стала на восемь сантиметров короче, но когда заживут раны, Назару сделают пластическую операцию на костях. Он сам говорит: выдержит все ради сына. "Очень хочется, чтобы мой сын рос в мирном государстве", — говорит боец.

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