Собчак сравнила Крым с Курилами: Вопрос не решится никогда

Собчак сравнила Крым с Курилами: Вопрос не решится никогда

По словам Собчак, отдать "свою" территорию считается политическим проигрышем в глазах многих избирателей.

Ни действующий президент России Владимир Путин ни следующий президент РФ отказаться от Крыма не сможет. Потому что в России это так называемое "присоединение" поддерживает большое количество россиян.

Об этом 3 февраля российская журналистка, экс-кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак сказала в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Отказ от этого будет политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. И в этом смысле это такая ловушка и тупик. Это похожая ситуация, как с Курилами. Какой бы демократический ни был Ельцин или кто-либо другой, но это вопрос с Курильскими островами с Японией, он не решится никогда", — отметила она.

По словам Собчак, отдать "свою" территорию считается политическим проигрышем в глазах многих избирателей.

"И то же касается вашего президента (Владимира Зеленского — Ред)", — резюмировала она.

Напомним:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что для нас вопрос по Крыму не решен. "Это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой", — сказал он.

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