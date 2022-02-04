Собчак порівняла Крим з Курилами: Питання не вирішиться ніколи

Собчак порівняла Крим з Курилами: Питання не вирішиться ніколи

За словами Собчак, віддати "свою" територію вважається політичним програшом в очах багатьох виборців.

Ні чинний президент Росії Володимир Путін, ні наступний президент РФ відмовитися від Криму не зможе. Тому що в Росії це, так зване, "приєднання" підтримує велика кількість росіян.

Про це 3 лютого російська журналістка, екскандидатка в президенти РФ Ксенія Собчак сказала у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Відмова від цього буде політичним самогубством для будь-якого президента, не лише для Путіна. І в цьому сенсі це така пастка і тупік. Це схожа ситуація, як з Курилами. Який би демократичний не був Єльцин чи будь-хто інший, але це питання з Курильськими островами з Японією, воно не вирішиться ніколи", - зазначила вона.

За словами Собчак, віддати "свою" територію вважається політичним програшом в очах багатьох виборців.

"І те ж саме стосується вашого президента (Володимира Зеленського - Ред)", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що для нас питання по Криму не вирішено. "Це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому", - сказав він.

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