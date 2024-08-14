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ТСН побывала в Курской области: вживую

ТСН побывала в Курской области: вживую

Наталья Нагорная в Курской области. Фото: ТСН.

Это первая трансляция украинских медиа.

В среду, 14 августа, журналистка Наталья Нагорная и команда ТСН побывала в российской Курской области. Это первая трансляция украинских СМИ с территории РФ.

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте ТСН.ua.

Напомним, военные ВСУ обнародовали видео о том, что российский город Суджа в Курской области находится под контролем украинских сил. Воин показал, как с собратьями едет по центральной площади Суджи.

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