ТСН побывала в Курской области: вживую

Это первая трансляция украинских медиа.
В среду, 14 августа, журналистка Наталья Нагорная и команда ТСН побывала в российской Курской области. Это первая трансляция украинских СМИ с территории РФ.
Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте ТСН.ua.
Напомним, военные ВСУ обнародовали видео о том, что российский город Суджа в Курской области находится под контролем украинских сил. Воин показал, как с собратьями едет по центральной площади Суджи.
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