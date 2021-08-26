Зеленский назвал три достижения на посту президента

Президент подчеркнул, что он делает все, чтобы Украину уважали за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три достижения на своем посту. Это — субъективизация Украины, инфраструктура и армия.

Об этом он сказал 26 августа в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

"Я считаю, что мы точно субьективизуемося. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей — не только внутри нашей страны. Чтобы считались с нашим мнением. Чтобы мы были субъектом, чтобы за нас не решали вопросы. Считаю, что исторически, когда наши политики жалуются, что это мы были под одним, то под другим, — считаю, это неправильное поведение. Кстати, мы на Майдане показывали историю Украины — не которая была под кем-то, а которая проходит это все. Проходит быстро. Было разное, но самое главное — куда ты идешь. Идешь только вперед", — сказал президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что для Украины важна инфраструктура и сильная армия.

"Инфраструктура. Я считаю, позор, если у тебя нет инфраструктуры в Украине. Когда все прилетали в Украину, говорили: "Слушай, прекрасная страна, но дорог и мостов — ноль, гостиниц нет. Где жить непонятно. Замки прекрасные, зайдешь — не отремонтированы. Заходишь в музей — просто невозможно на это смотреть без слез". Я считаю, что Украина может быть витриной европейской. Потому что здесь и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди. У нас одна из самых мощных на сегодня армий в Европе. Простите, но ты не думаешь ни о свободе, ни о бизнесе, когда летят самолеты не как на параде, а самолеты врага. Я считаю, что свободу надо защищать. И в защите свободы должен быть порядок", — пояснил Владимир Зеленский .

Напомним, Зеленский прокомментировал свою речь на День Независимости.

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