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Зеленский назвал три достижения на посту президента

Зеленский назвал три достижения на посту президента

Право на владу

Президент подчеркнул, что он делает все, чтобы Украину уважали за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три достижения на своем посту. Это — субъективизация Украины, инфраструктура и армия.

Об этом он сказал 26 августа в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

"Я считаю, что мы точно субьективизуемося. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей — не только внутри нашей страны. Чтобы считались с нашим мнением. Чтобы мы были субъектом, чтобы за нас не решали вопросы. Считаю, что исторически, когда наши политики жалуются, что это мы были под одним, то под другим, — считаю, это неправильное поведение. Кстати, мы на Майдане показывали историю Украины — не которая была под кем-то, а которая проходит это все. Проходит быстро. Было разное, но самое главное — куда ты идешь. Идешь только вперед", — сказал президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что для Украины важна инфраструктура и сильная армия.

"Инфраструктура. Я считаю, позор, если у тебя нет инфраструктуры в Украине. Когда все прилетали в Украину, говорили: "Слушай, прекрасная страна, но дорог и мостов — ноль, гостиниц нет. Где жить непонятно. Замки прекрасные, зайдешь — не отремонтированы. Заходишь в музей — просто невозможно на это смотреть без слез". Я считаю, что Украина может быть витриной европейской. Потому что здесь и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди. У нас одна из самых мощных на сегодня армий в Европе. Простите, но ты не думаешь ни о свободе, ни о бизнесе, когда летят самолеты не как на параде, а самолеты врага. Я считаю, что свободу надо защищать. И в защите свободы должен быть порядок", — пояснил Владимир Зеленский .

Напомним, Зеленский прокомментировал свою речь на День Независимости.

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