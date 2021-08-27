В Одессе на ребенка в ресторане упали стеклянные двери (видео)

В Одессе на ребенка в ресторане упали стеклянные двери (видео)

Администрация заведения говорит, что во всем виновата ребенок.

В одном из ресторанов Одессы в детской комнате на 3-летнего мальчика упали стеклянные двери.

Об этом сообщается в Telegram канал Новости Одесса.

Двери на ребенка упали внезапно. При обрушении стекло рассыпалось на мелкие осколки. Как рассказала мать пострадавшего ребенка, ее сын получил глубокие порезы на руках и много мелких на теле.Гости ресторана быстро вывели своих детей с заведения. Пострадавшему ребенку вызвали "скорую".Как отмечает мама мальчика, администрация ресторана обвинила в инциденте самого малыша. Также женщина добавила, что на их сторону стали и медики "скорой", которые прибыли на вызов."Скорая" и заведение обвинили ребенка в том, что произошло. Администрация заведения общественного питания отказалась оплатить услуги "скорой" помощи. Чудо просто, что никто не погиб", — говорится в публикации.

Напомним, в американском штате Колорадо иметь грубо затолкала своего маленького сына в багажник автомобиля Chevrolet Malibu, несмотря на то, что пятилетний малыш неистово плакал и сопротивлялся.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку