Чудо да и только: в чилийской пустыне Атакама выпал снег

Снег был очень обильный.
Снег в самой сухой пустыне мира: неожиданно зима пришла в чилийскую Атакаму.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 августа.
Жители города Эль Сальвадор говорят, что такого не видели как минимум последние 30 лет. Если когда снег и выпадал, то только в июне-июле.
Белый покров в конце августа местные жители принимают за чудо, потому что снег очень обильный. Кое-где его толща достигала 15 сантиметров. Поэтому пока взрослые пытались заснять это редкое явление, дети побежали лепить снеговиков.
Как сообщалось, в охваченной лесными пожарами Якутии посреди дня исчезло солнце. Власти объяснили аномальное явление дымом от лесных пожаров. Аномальное явление произошло в селе Кобяй в Якутии. На видео, направленном очевидцем, видно падающий с неба пепел, который покрыл всю дорогу. Дым и пепел, которые затянули небо, спрятали солнце, из-за чего стало темно, как ночью.