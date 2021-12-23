Дмитрий Гордон признался, почему решил стать лысым: "Бреюсь с 1997 года"

Ведущему посоветовал это сделать знакомый.

Ведущего и журналиста Дмитрия Гордона уже давно все привыкли видеть лысым.

Впрочем, звезда таким был не всегда. Раньше у него была густая черноволосая шевелюра. Впрочем, волосы с возрастом начали выпадать. Дмитрий пытался как-то с этим боротся, но все его усилия были напрасными. В сторис на своей странице в Instagram Гордон опубликовал видео, где рассказал, что знакомый посоветовал ему побриться.

Дмитрий Гордон с волосами / instagram.com/gordondmytro

"Волосы выпадали, выпадали. Я уже и так делал, и так. А они все равно выпадали. А он (ред. – знакомый) говорит: "Послушай, лысый мужской череп всегда красивый. Моя бабушка сказала, чтобы я побрился". Побрейся!" – рассказал Дмитрий.

Дмитрий Гордон рассказал, почему решил побриться / instagram.com/gordondmytro

Так что в 1997 году журналист побрился. С тех пор звезда ходит лысым.

"Я на следующий день побрил голову и с тех пор ее брею", — поделился ведущий.

Читайте также: