"Голос країни-12": киборг довел до слез Надю Дорофееву и Олю Полякову

Свое выступление на шоу Ярослав Гавянец посвятил жене, которая сейчас тоже находится на службе.

Следующими попробовать свои силы в вокальном батле на проекте "Голос країни-12" вышли участники команды Оли Поляковой – киборг Ярослав Гавянец и фольклористка Мария Квитка.

Когда в Украине началась полномасштабная война, Ярослав вернулся на фронт и пошел защищать страну от российских оккупантов. Впрочем, военный счастлив, что благодаря вокальному шоу его голос будет звучать для украинцев.

"Я рад, что в столь тяжелое время мой голос снова будет звучать на всю Украину", — поделился украинский защитник.

На сцене проекта Ярослав и Мария исполнили украинскую народную песню "Ой, у вишневому саду". Оле Поляковой было сложно определиться, кого же выбрать. Впрочем, тренер все же дала шанс Марии. Фольклористка была тронута. Но в первую очередь девушка поблагодарила Ярослава и пожала руку защитнику.

"Ярослав, я благодарю тебя за то, что ты уже так много лет защищаешь наше государство от захватчиков. За всю твою искренность, щедрость и за твой несгибаемый дух", — обратила к Ярославу Мария.

Оля Полякова и Надя Дорофеева были настолько тронуты историей и выступлением Ярослава Гавянца, что не смогли сдержать слез. Тренерши не хотели, чтобы участник покидал проект. И Ярослав продолжит участие в шоу, но в команде Святослава Вакарчука.

Оля Полякова

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