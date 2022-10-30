"Голос країни-12": кіборг довів до сліз Надю Дорофєєву та Олю Полякову

Свій виступ на шоу Ярослав Гав'янець присвятив дружині, яка нині теж перебуває на службі.

Наступними спробувати свої сили у вокальному батлі на проєкті "Голос країни-12" вийшли учасники команди Олі Полякової – кіборг Ярослав Гав'янець та фольклористка Марія Квітка.

Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна Ярослав повернувся на фронт та пішов захищати країну від російських окупантів. Утім, військовий щасливий, що завдяки вокальному шоу його голос звучатиме для українців.

"Я радий, що у такий тяжкий час мій голос знову буде звучати на всю Україну", - поділився український захисник.

На сцені проєкту Ярослав та Марія виконали українську народну пісню "Ой, у вишневому саду". Олі Поляковій було складно визначитися, кого ж обрати. Утім, тренерка все ж дала шанс Марії. Фольклористка була зворушена. Та першою чергою дівчина подякувала Ярославу та потиснула руку захиснику.

"Ярославе, я дякую тобі за те, що ти вже так багато років борониш нашу державу від загарбників. За всю твою справжність, щирість, щедрість і за твій незламний дух", - звернула до Ярослава Марія.

Оля Полякова та Надя Дорофєєва були настільки зворушені історією та виступом Ярослав Гав'янця, що не змогли стримати сліз. Тренерки не хотіли, аби учасник покидав проєкт. І Ярослав таки продовжить участь у шоу, але у команді Святослава Вакарчука.

Оля Полякова

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