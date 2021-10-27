Камалия, Лохан, Джексон: звезды, которые приняли ислам

Предлагаем подборку о звездах, которые в сознательном возрасте сменили вероисповедание.
Нередко бывает так, что люди меняют вероисповедание.
И звезды не исключение. Так, кого-то наталкивает на это сама вера, которая подходит их ценностям и жизненным убеждениям, кто-то пытается вернуть жизнь в нужное русло, а некоторые – ради любимого человека. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах, которые в сознательном возрасте приняли ислам.
Камалия
Украинская певица Камалия ради мужаы, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, приняла ислам. Со своей стороны, ради любимой бизнесмен уступил некоторые строгие правила, которые предусматривает его вера.
Джанет Джексон
Младшая сестра Майкла Джексона Джанет приняла ислам после свадьбы с миллиардером из Катара Висаммом Аль-Маной. Поговаривают, что певица решила изменить вероисповедание после того, как забеременела в 50 лет. У супругов родился сын, которого назвали Иссой, что с арабского означает Иисус. Впрочем, вскоре пара развелась. Осталась ли Джанет мусульманкой, неизвестно. К слову, братья Джанет, Джермейн и покойный Майкл Джексон также исповедовали ислам.
Шинейд О'Коннор
Знаменитая ирландская певица Шинейд О'Коннор перешла из католицизма в ислам. Она объяснила, что сменила религию, поскольку все "священные писания ведут к исламу". Знаменитость придерживается эзотерического течения в исламе – суфизма. Вместе с религией Шинейд сменила и имя. Теперь ее зовут Шухада, что в переводе с арабского означает "мученики".
Akon
Американский певец и продюсер Akon – мусульманин. Звезда гордится тем, что никогда не курил и не употреблял алкоголь. "Все, что мы делаем, мы делаем ради Аллаха", – говорит артист.
Busta Rhymes
Популярный рэпер 90-х, актер и продюсер Busta Rhymes также мусульманин уже более 15 лет. Публично о переходе в религии артист не говорил, поэтому интервью, где звезда впервые рассказал о своем вероисповедании, стало неожиданным для фанатов.
Линдси Логан
В 2017 году скандально известная певица и актриса заявила в фотоблоге, что приняла ислам. Звезда появлялась на публике в хиджабе, ее не раз видели с Кораном, а также Линдси застукали в тот момент, когда она купалась в океане надев буркини. Впоследствии звезда дала интервью, в котором рассказала, что прочла Коран и теперь интересуется изучением арабского языка. Впрочем, через год Линдси удалила все эти записи в своем Instagram.
Эллен Берстин
Американская актриса Эллен Берстин в свои 30 приняла ислам и увлеклась суфизмом.
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