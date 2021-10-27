Камалия, Лохан, Джексон: звезды, которые приняли ислам

Предлагаем подборку о звездах, которые в сознательном возрасте сменили вероисповедание.

Нередко бывает так, что люди меняют вероисповедание.

И звезды не исключение. Так, кого-то наталкивает на это сама вера, которая подходит их ценностям и жизненным убеждениям, кто-то пытается вернуть жизнь в нужное русло, а некоторые – ради любимого человека. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах, которые в сознательном возрасте приняли ислам.

Камалия

Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия ради мужаы, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, приняла ислам. Со своей стороны, ради любимой бизнесмен уступил некоторые строгие правила, которые предусматривает его вера.

Джанет Джексон

Джанет Джексон / Getty Images

Младшая сестра Майкла Джексона Джанет приняла ислам после свадьбы с миллиардером из Катара Висаммом Аль-Маной. Поговаривают, что певица решила изменить вероисповедание после того, как забеременела в 50 лет. У супругов родился сын, которого назвали Иссой, что с арабского означает Иисус. Впрочем, вскоре пара развелась. Осталась ли Джанет мусульманкой, неизвестно. К слову, братья Джанет, Джермейн и покойный Майкл Джексон также исповедовали ислам.

Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор / twitter.com/MagdaDavitt77

Знаменитая ирландская певица Шинейд О'Коннор перешла из католицизма в ислам. Она объяснила, что сменила религию, поскольку все "священные писания ведут к исламу". Знаменитость придерживается эзотерического течения в исламе – суфизма. Вместе с религией Шинейд сменила и имя. Теперь ее зовут Шухада, что в переводе с арабского означает "мученики".

Akon

Akon молится в национальной мечети Каддафи в Кампале / Associated Press

Американский певец и продюсер Akon – мусульманин. Звезда гордится тем, что никогда не курил и не употреблял алкоголь. "Все, что мы делаем, мы делаем ради Аллаха", – говорит артист.

Busta Rhymes

Busta Rhymes / Associated Press

Популярный рэпер 90-х, актер и продюсер Busta Rhymes также мусульманин уже более 15 лет. Публично о переходе в религии артист не говорил, поэтому интервью, где звезда впервые рассказал о своем вероисповедании, стало неожиданным для фанатов.

Линдси Логан

Линдси Логан / Associated Press

В 2017 году скандально известная певица и актриса заявила в фотоблоге, что приняла ислам. Звезда появлялась на публике в хиджабе, ее не раз видели с Кораном, а также Линдси застукали в тот момент, когда она купалась в океане надев буркини. Впоследствии звезда дала интервью, в котором рассказала, что прочла Коран и теперь интересуется изучением арабского языка. Впрочем, через год Линдси удалила все эти записи в своем Instagram.

Эллен Берстин

Эллен Берстин / Associated Press

Американская актриса Эллен Берстин в свои 30 приняла ислам и увлеклась суфизмом.

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