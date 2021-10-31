В Латвии нарушитель карантина устроил взрыв, убегая от полиции

Правоохранители остановили водителя, нарушившего комендантский час, введенный в рамках коронавирусных ограничений.

В Латвии мужчина при попытке побега от правоохранителей взорвал свою машину, ранив двух полицейских.

Об этом говорится в заявлении на сайте латвийской полиции.

Правоохранители остановили водителя, нарушившего комендантский час, введенный в рамках коронавирусных ограничений. Когда сотрудники полиции подошли к нему, водитель приоткрыл окно и показал свои документы. Однако через минуту он закрыл окно и взорвал газовый баллон, находившийся в автомобиле.

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В результате сильного взрыва обоих полицейских отбросило на несколько метров назад, а сам злоумышленник сумел выбраться из машины. Мужчина уселся в машину полиции и пытался скрыться. Когда копы пытались остановить его, нарушитель карантина отобрал у одного из них табельное оружие. Злоумышленника удалось задержать, вызвав на помощь ближайший экипаж полиции.

Полицейского, стоявшего ближе всего к автомобилю, где произошел взрыв, с полученными травмами доставили в медицинское учреждение Риги. Телесные повреждения, полученные вторым правоохранителем, были менее серьезными. Сам "COVID-бунтарь" не пострадал.

Мотивы действий мужчины до сих пор выясняются. Задержанный утверждает, что сопротивлялся полиции из-за ситуации с COVID-19 и вакцинацией.

За нападение на правоохранителей в Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до десяти лет. Кроме того, злоумышленник может заплатить максимальный штраф за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности – 2 тыс. евро.

Напомним, что Латвия мобилизует медиков из- за пандемии COVID-19.

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