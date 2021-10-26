Латвия мобилизует медиков из-за пандемии COVID-19

Повестки получат работники частных медицинских клиник, а также медики, не работающие в области здравоохранения.
Министерство здравоохранения Латвии планирует подать правительству запрос об объявлении в стране мобилизации из-за пандемии коронавируса.
Об этом рассказала руководитель центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга, информирует Leta.
По ее словам, мобилизация означает "целенаправленное планирование и подготовку национальных мероприятий военной и гражданской защиты для предотвращения угрозы государству с использованием определенных человеческих, материальных и финансовых ресурсов".
Планируется, что Минздрав Латвии получит право координировать и издавать повестки. Будут определены специальности медицинского персонала, которые охватит объявленная мобилизация.
Повестки получат работники частных медицинских клиник, а также медики, не работающие в области здравоохранения. За уклонение от мобилизации нарушителям будет угрожать уголовная ответственность.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш в свою очередь отметил, что уже сейчас нужно обратиться к людям, которые будут мобилизованы, чтобы они отнеслись с пониманием к этим требованиям. Он заверил, что мобилизованным врачам будут платить из государственного бюджета. Также в результате мобилизации может быть ограничена работа некоторых лечебных учреждений.
Отметим, что за минувшие сутки в Латвии от COVID-19 скончались 27 человек и было выявлено более 2100 новых случаев заболевания.
Всего в Латвии за время пандемии зарегистрировано 205 577 случаев COVID-19, умерли 3076 человек.
Напомним, что Латвия с 21 октября ввела локдаун. Страна закрыла все магазины, исключение – товары первой необходимости, развлекательные заведения, школы перевели на "дистанционку".
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