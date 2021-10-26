Латвія мобілізує медиків через пандемію COVID-19

Повістки отримають працівники приватних медичних клінік, а також медики, які не працюють у галузі охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров'я Латвії планує подати уряду запит про оголошення в країні мобілізації через пандемію коронавірусу.

Про це розповіла керівниця центру медицини катастроф Служби невідкладної медичної допомоги Діта Хейберґа, інформує Leta.

За її словами, мобілізація означає "цілеспрямоване планування та підготовку національних заходів військового та цивільного захисту для запобігання загрозі державі із використанням певних людських, матеріальних та фінансових ресурсів".

Планується, що МОЗ Латвії отримає право координувати та видавати повістки. Будуть визначені спеціальності медичного персоналу, які охопить оголошена мобілізація.

Повістки отримають працівники приватних медичних клінік, а також медики, які не працюють у галузі охорони здоров'я. За ухилення від мобілізації порушникам загрожуватиме кримінальна відповідальність.

Прем'єр-міністр Кришьяніс Каріньш своєю чергу зазначив, що вже зараз потрібно звернутися до людей, які будуть мобілізовані, щоб вони поставилися з розумінням до цих вимог. Він запевнив, що мобілізованим лікарям платитимуть із державного бюджету. Також внаслідок мобілізації може бути обмежена робота деяких лікувальних закладів.

Зазначимо, що за минулу добу у Латвії від COVID-19 померли 27 людей і було виявлено понад 2100 нових випадків захворювання.

Всього у Латвії за час пандемії зареєстровано 205 577 випадків COVID-19, померло 3076 осіб.

Нагадаємо, що Латвія від 21 жовтня ввела локдаун. Країна зачинила всі магазини, виняток - товари першої необхідності, розважальні заклади, школи перевели на "дистанційку".

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