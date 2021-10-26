Украина начала покупать кислород для больных COVID-19 в Польше — Ляшко

Мининфраструктуры довольно быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения.

Украина закупила кислород в Польше, чтобы ускорить процесс развоза баллонов в больницы и больным коронавирусом пациентам, которым он необходим.

Об этом в интервью " Украинской правде " рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Да (Украина уже начала закупать кислород в Польше – ред.), с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился – ред.) на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей. Мининфраструктуры достаточно быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам", — рассказал глава Минздрава.

Отвечая на вопрос, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Ляшко отметил, что "больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности".

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Напомним:

В Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу из- за регламентных работ. Еще у одного производителя в западной Украине возникли технические неисправности.

за регламентных работ. Еще у одного производителя в западной Украине возникли технические неисправности. По словам Ляшко, в медицинских учреждениях в пять-шесть раз больше потребляют кислород, чем раньше. Это связано с тем, что инфицированные "Дельтой" требуют больше кислородной поддержки. Общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тысяч литров в минуту.

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