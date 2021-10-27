Камалія, Логан, Джексон: зірки, які прийняли іслам

Пропонуємо добірку про зірок, які у свідомому віці змінили віросповідання.
Нерідко буває так, що люди змінюють віросповідання.
І зірки не виключення. Так, когось наштовхує на це сама віра, яка відповідає їхнім цінностям та життєвим переконанням, хтось намагається повернути життя у потрібне русло, а дехто – заради коханої людини. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок, які у свідомому віці прийняли іслам.
Камалія
Українська співачка Камалія заради чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, прийняла іслам. Зі свого боку, заради коханої бізнесмен поступився деякими суворими правилами, які передбачає його віра.
Джанет Джексон
Молодша сестра Майкла Джексона Джанет прийняла іслам після весілля з мільярдером з Катару Вісаммом Аль-Маною. Подейкують, що, співачка вирішила змінити віросповідання після того, як завагітніла у 50 років. У подружжя народився син, якого назвали Іссою, що з арабської означає Ісус. Втім, невдовзі пара розлучилася. Чи залишилася Джанет мусульманкою, невідомо. До слова, брати Джанет, Джермейн і покійний Майкл Джексон також сповідували іслам.
Шинейд О'Коннор
Знаменита ірландська співачка Шинейд О'Коннор перейшла з католицизму в іслам. Вона пояснила, що змінила релігію, оскільки всі "священні писання ведуть до ісламу". Знаменитість дотримується езотеричної течії в ісламі - суфізму. Разом з релігією Шинейд змінила й ім'я. Тепер її звуть Шухада, що у перекладі з арабської означає "мученики".
Akon
Американський співак та продюсер Akon – мусульманин. Зірка пишається тим, що ніколи не курив та не вживав алкоголь. "Все, що ми робимо, ми робимо заради Аллаха", - каже артист.
Busta Rhymes
Популярний репер 90-х, актор та продюсер Busta Rhymes також мусульманин уже понад 15 років. Публічно про перехід у релігії артист не говорив, тому інтерв'ю, де зірка вперше розповів про своє віросповідання, стало неочікуваним для фанів.
Ліндсі Логан
2017 року скандально відома співачка та акторка заявила у фотоблогу, що прийняла іслам. Зірка з'являлася на публіці у хіджабі, її не раз бачили на з Кораном, а також Ліндсі заскочили в той момент, коли вона купалася в океані одягнувши буркіні. Згодом зірка дала інтерв'ю, в якому розповіла, що прочитала Коран і тепер цікавиться вивченням арабської мови. Втім, за рік Ліндсі видалила всі ці записи у своєму Instagram.
Еллен Берстін
Американська акторка Еллен Берстін у свої 30 прийняла іслам і почала захоплюватися суфізмом.
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