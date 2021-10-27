Камалія, Логан, Джексон: зірки, які прийняли іслам

Пропонуємо добірку про зірок, які у свідомому віці змінили віросповідання.

Нерідко буває так, що люди змінюють віросповідання.

І зірки не виключення. Так, когось наштовхує на це сама віра, яка відповідає їхнім цінностям та життєвим переконанням, хтось намагається повернути життя у потрібне русло, а дехто – заради коханої людини. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок, які у свідомому віці прийняли іслам.

Камалія

Камалія / instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія заради чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, прийняла іслам. Зі свого боку, заради коханої бізнесмен поступився деякими суворими правилами, які передбачає його віра.

Джанет Джексон

Джанет Джексон / Getty Images

Молодша сестра Майкла Джексона Джанет прийняла іслам після весілля з мільярдером з Катару Вісаммом Аль-Маною. Подейкують, що, співачка вирішила змінити віросповідання після того, як завагітніла у 50 років. У подружжя народився син, якого назвали Іссою, що з арабської означає Ісус. Втім, невдовзі пара розлучилася. Чи залишилася Джанет мусульманкою, невідомо. До слова, брати Джанет, Джермейн і покійний Майкл Джексон також сповідували іслам.

Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор / twitter.com/MagdaDavitt77

Знаменита ірландська співачка Шинейд О'Коннор перейшла з католицизму в іслам. Вона пояснила, що змінила релігію, оскільки всі "священні писання ведуть до ісламу". Знаменитість дотримується езотеричної течії в ісламі - суфізму. Разом з релігією Шинейд змінила й ім'я. Тепер її звуть Шухада, що у перекладі з арабської означає "мученики".

Akon

Akon молиться у національній мечеті Каддафі в Кампалі / Associated Press

Американський співак та продюсер Akon – мусульманин. Зірка пишається тим, що ніколи не курив та не вживав алкоголь. "Все, що ми робимо, ми робимо заради Аллаха", - каже артист.

Busta Rhymes

Busta Rhymes / Associated Press

Популярний репер 90-х, актор та продюсер Busta Rhymes також мусульманин уже понад 15 років. Публічно про перехід у релігії артист не говорив, тому інтерв'ю, де зірка вперше розповів про своє віросповідання, стало неочікуваним для фанів.

Ліндсі Логан

Ліндсі Логан / Associated Press

2017 року скандально відома співачка та акторка заявила у фотоблогу, що прийняла іслам. Зірка з'являлася на публіці у хіджабі, її не раз бачили на з Кораном, а також Ліндсі заскочили в той момент, коли вона купалася в океані одягнувши буркіні. Згодом зірка дала інтерв'ю, в якому розповіла, що прочитала Коран і тепер цікавиться вивченням арабської мови. Втім, за рік Ліндсі видалила всі ці записи у своєму Instagram.

Еллен Берстін

Еллен Берстін / Associated Press

Американська акторка Еллен Берстін у свої 30 прийняла іслам і почала захоплюватися суфізмом.

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