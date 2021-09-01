МакSим самостоятельно отвела дочь в школу — СМИ

Артистка не смогла пропустить праздничную линейку девочки.

Российская певица МакSим, которая недавно выписалась из больницы после почти двух месяцев комы, уже самостоятельно смогла отвести младшую дочь на праздничную линейку.

Об этом сообщил Telegram канал Super.ru и опубликовал соответствующую фотографию. Но фото артистка позирует возле празднично украшенного здания вместе с другими родителями и персоналом школы. Похоже, что несмотря на болезнь, МакSим не смогла пропустить 1 сентября своей 6-летней Марины.

Кроме этого, сообщается, что на праздник артистка собиралась самостоятельно. А также она сама отводила дочь в школу.

МакSим отвела дочь в школу / Telegram-канал Super.ru

Напомним, что в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. За 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.

Лишь в начале августа артистку выписали из больницы после почти двух месяцев комы. Также известно, что из-за потери мышечной массы исполнительнице сложно самостоятельно передвигаться, поэтому ей помогает врач.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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