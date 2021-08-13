МакSим выписали из больницы после почти двух месяцев комы

МакSим выписали из больницы после почти двух месяцев комы

Реабилитацию артистка будет проходить дома.

Певицу МакSим, которая почти несколько месяцев пробыла в коме, выписывают из больницы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, находиться в клинике для артистки больше нет необходимости, так реабилитацию она сможет продолжить дома. Информацию о выписке подтвердила и директор МакSим Маргарита Соколова. По ее словам, певица сама попросила отпустить ее:

"Она уже направляется домой, сама приняла такое решение: очень хочет обнять детей. Боялась, что уже не сможет этого сделать", — отметила Соколова.

Напомним, что в июне МакSим госпитализировали с пневмонией и поражением легких в 40 процентов. Певица сдала тест на коронавирус, результат которого был отрицательным. Через несколько дней исполнительнице стало хуже и она попала в одну из московских клиник, где и диагностировали пневмонию. Поскольку артистке было трудно дышать, врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

МакSим / instagram.com/maksimartist

Но уже в начале августа исполнительницу отключили от экстракорпоральной мембранной оксигенации и вывели из медикаментозного сна. Впоследствии МакSим впервые после комы вышла на связь с фанами.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку