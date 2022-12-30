У жены Макса Чмерковского случилось горе

В семье популярного хореографа Макса Чмерковского случилось горе. В частности, его жена, танцовщица Пета Маргатройд, потеряла родного ей человека.

Как поделилась с поклонниками в Instagram жена Чмерковского, у нее умер папа. Дерека Маргатройда не стало 29 декабря в возрасте 81 года.

"Это конец нашей земной поездки. О, как бы я хотела, чтобы мы снова осуществили это путешествие на лодке. В следующей жизни будем. Этот взгляд друг на друга был идеально запечатлен, ты был так доволен на море, где тебе всегда суждено было быть. Но я знаю, что ты будешь рядом со мной, пока я снова не увижу тебя", — трогательно написала Пета.

Жена Макса Чмерковского с папой / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Жена Чмерковского обратилась к папе и отметила, что всегда будет скучать по нему и помнить его.

"Надеюсь, все эти 36 лет ты гордился мной. Ты был для меня всем, и я буду скучать по тебе, пока мои дни здесь не закончатся. Я навсегда сохраню тепло твоей руки у себя в сердце", — написала Пета.

Жена Макса Чмерковского с папой / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Напомним, редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. В частности, раньше мы писали, кто из знаменитостей в этом году ушел из жизни.

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