У дружини Макса Чмерковського сталося горе

Пета втратила близьку їй людину.
В родині популярного хореографа Макса Чмерковського сталося горе. Зокрема, його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, втратила рідну їй людину.
Як поділилася з прихильниками в Instagram дружина Чмерковського, у неї помер тато. Дерека Маргатройда не стало 29 грудня у віці 81 року.
"Це кінець нашої земної поїздки. О, як би я хотіла, щоб ми знову здійснили цю подорож човном. У наступному житті будемо. Цей погляд одне на одного був ідеально зафіксований, ти був такий задоволений на морі, де тобі завжди судилося бути. Але я знаю, що ти будеш поруч зі мною, поки я знову не побачу тебе", - зворушливо написала Пета.
Дружина Чмерковського звернулася до тата та зазначила, що завжди сумуватиме за ним та пам'ятатиме його.
"Сподіваюся, всі ці 36 років ти пишався мною. Ти був для мене всім, і я сумуватиму за тобою, доки мої дні тут не закінчаться. Я назавжди збережу тепло твоєї руки у себе серці", - написала Пета.
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Зокрема, раніше ми писали, хто зі знаменитостей цьогоріч пішов із життя.
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