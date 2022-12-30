У дружини Макса Чмерковського сталося горе

В родині популярного хореографа Макса Чмерковського сталося горе. Зокрема, його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, втратила рідну їй людину.

Як поділилася з прихильниками в Instagram дружина Чмерковського, у неї помер тато. Дерека Маргатройда не стало 29 грудня у віці 81 року.

"Це кінець нашої земної поїздки. О, як би я хотіла, щоб ми знову здійснили цю подорож човном. У наступному житті будемо. Цей погляд одне на одного був ідеально зафіксований, ти був такий задоволений на морі, де тобі завжди судилося бути. Але я знаю, що ти будеш поруч зі мною, поки я знову не побачу тебе", - зворушливо написала Пета.

Дружина Макса Чмерковського з татом / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Дружина Чмерковського звернулася до тата та зазначила, що завжди сумуватиме за ним та пам'ятатиме його.

"Сподіваюся, всі ці 36 років ти пишався мною. Ти був для мене всім, і я сумуватиму за тобою, доки мої дні тут не закінчаться. Я назавжди збережу тепло твоєї руки у себе серці", - написала Пета.

Дружина Макса Чмерковського з татом / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

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