Скончался звезда "Гарри Поттера" Саймон Фишер-Беккер

Звезда фильма "Гарри Поттер" и сериала "Доктор Кто" Саймон Фишер-Беккер скончался.

Актер ушел из жизни в 63 года днем 9 марта. Печальное известие сообщил его муж Тони на Facebook-странице. Подробности смерти избранник звезды не стал разглашать и попросил о конфиденциальности.

"Это Тони, муж Саймона. У меня очень грустная новость. Сегодня днем (9 марта — прим. ред.) Саймон умер. Пока я не уверен, буду ли что-либо публиковать об этом снова. Спасибо", — написал Тони.

Саймон Фишер-Беккер

В то же время представитель Саймона также подтвердил новость о его смерти иностранным СМИ.

"Сегодня я потерял не только клиента в лице Саймона Фишера-Беккера, но и близкого личного друга, с которым был знаком 15 лет. Я никогда не забуду телефонный звонок, который ему сделал, когда ему предложили роль Дориума Малдовара в "Докторе Кто", — говорится в заявлении.

Фишер-Беккер снимался в нескольких культовых фильмах, которые знает каждый. В частности, в экранизации про Гарри Поттера он сыграл привидение Толстого монаха, а в сериале "Доктор Кто" примерил роль торговца на черном рынке Дориума Малдовара. Кроме того, актер был писателем и оратором.

Саймон Фишер-Беккер

Напомним, недавно звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Бах совершила самоубийство, выстрелив себе в голову. Полиция начала расследование.

Читайте также: