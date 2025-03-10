Британия созывает уже второй саммит по Украине: подробности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет 15 марта виртуальную встречу европейских лидеров, чтобы обсудить поддержку Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что эта встреча будет продолжением саммита в Лондоне 2 марта, на котором Стармер объявил о создании "коалиции желающих" в поддержку Украины.

"Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров "коалиции желающих", которая будет продолжением его саммита в Ланкастер-хаусе", – сказал спикер британского премьера Дэйв Парес.

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По информации Bloomberg, во встрече примут участие лидеры стран НАТО и Содружества, готовые предоставить военные силы для "коалиции желающих". В то же время, издание не называет, о каких именно государствах идет речь.

Спикер Стармера акцентировал, что "мы сосредоточены на поддержке Украины, обеспечении суверенной и безопасной Украины и работе над предложениями по поводу длительного и крепкого мира".

Напомним, 2 марта премьер Британии заявил о планах собрать "коалицию желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине, где Лондон собирается взять на себя ведущую роль.