Британія скликає вже другий саміт щодо України: подробиці

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе 15 березня віртуальну зустріч європейських лідерів, щоб обговорити підтримку України.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що ця зустріч буде продовженням саміту в Лондоні 2 березня, на якому Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" на підтримку України.

"Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів "коаліції охочих", яка буде продовженням його саміту в Ланкастер-хаусі", – сказав речник британського прем’єра Дейв Парес.

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За інформацією Bloomberg, у зустрічі візьмуть участь лідери країн НАТО і Співдружності, які готові надати військові сили для "коаліції охочих". Водночас видання не називає, про які саме держави йдеться.

Речник Стармера акцентував, що "ми зосереджені на підтримці України, забезпеченні суверенної та безпечної України і роботі над пропозиціями щодо тривалого й міцного миру".

Нагадаємо, 2 березня прем'єр Британії заявив про плани зібрати "коаліцію охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України, де Лондон збирається взяти на себе провідну роль.